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المركزي الصيني يضخ سيولة ضخمة

1/22/2025 7:05:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضخ البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء سيولة بقيمة 1.1575 تريليون يوان وفقا لآلية إعادة الشراء العكسية.
وجاء ذلك بعد ضخ بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) أمس الثلاثاء سيولة نقدية في النظام المصرفي بقيمة 256 مليار يوان (35.7 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.65%.


ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي.


وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


وفي سوق الصرف ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم بنسبة بسيطة بعد ارتفاعه بشدة أمس.


وبحسب بيانات منظومة تداول النقد الأجنبي الصينية، ارتفع السعر الاسترشادي لليوان بمقدار 7 بيب إلى 7.1696 يوان لكل دولار مقارنة بمستواه أمس وكان 7.1703 يوان.


وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.


يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

RT

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