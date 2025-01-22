المركزي الصيني يضخ سيولة ضخمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضخ البنك المركزي
الصيني اليوم الأربعاء سيولة بقيمة 1.1575 تريليون يوان وفقا لآلية إعادة الشراء العكسية.
وجاء ذلك بعد ضخ بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) أمس الثلاثاء سيولة نقدية في النظام المصرفي بقيمة 256 مليار يوان (35.7 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.65%.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سوق الصرف ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم بنسبة بسيطة بعد ارتفاعه بشدة أمس.
وبحسب بيانات منظومة تداول النقد الأجنبي الصينية، ارتفع السعر الاسترشادي لليوان بمقدار 7 بيب إلى 7.1696 يوان لكل دولار مقارنة بمستواه أمس وكان 7.1703 يوان.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.
يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.
RT
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