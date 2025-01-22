اشتباكات وانقطاع للكهرباء في مناطق عدة بالسودان

MENAFN - Palestine News ) الخرطوم -PNN- دارت اشتباكات عنيفة، اليوم الأربعاء، بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، أسفرت عن سقوط ضحايا جراء عمليات القصف المتبادل.

أعلنت قيادة الفرقة 18 مشاة بولاية النيل الأبيض أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط سرب من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، والتي استهدفت محطة كهرباء أم دباكر ومدينتي كوستي وربك، من دون أن تسجل أي خسائر.

وكان مسؤولون حكوميون وسكان قد صرحوا في وقت سابق لرويترز، أن الكهرباء انقطعت عن معظم المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، بعد الهجمات بالطائرات المسيرة التي شنتها قوات الدعم السريع على محطات توليد الكهرباء.

بدأ أول انقطاع للتيار الكهربائي يوم الإثنين بعد الهجوم على سد مروي، أكبر سد في البلاد، مما أثر على الولاية الشمالية، في حين تسببت مشكلة فنية في انقطاع الكهرباء في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

كما تعاني ولاية الخرطوم والولاية الشمالية من انقطاع الكهرباء إثر استهداف طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع لمحطات كهرباء سد مروي ودنقلا.

وفي ولاية الخرطوم، واصل الجيش السوداني قصف مواقع الدعم السريع في الخرطوم بحري، حيث سمع دوي انفجارات الأربعاء وسط المدينة نتيجة القصف المدفعي المكثف، تزامنًا مع أصوات اشتباكات عنيفة في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم بحري.

تمكن الجيش من السيطرة على أحياء شمبات والصافية والمزاد والأملاك، متقدماً نحو منطقة سلاح الإشارة بهدف الالتقاء مع قواته في تلك المنطقة وكذلك مع قوات القيادة العامة وسط الخرطوم.

وفي المقابل، واصلت قوات الدعم السريع قصف عدة أحياء في محلية كرري مساء أمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة في الخرطوم إصابة 58 مدنيًا، بينهم أطفال، جراء عملية القصف.

من جهته، صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في جنيف يوم الجمعة الماضي، أن الصراع في السودان أصبح أكثر فتكا بالمدنيين.

وأشار إلى تقارير تفيد بمقتل العشرات في هجمات عرقية في ولاية الجزيرة، جنوب شرقي البلاد، وسط تقارير عن معركة وشيكة للسيطرة على العاصمة الخرطوم.