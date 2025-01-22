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(جائزة المعلوماتية) تمنح وسامها الـ18 للعالم المصري طاهر الجمل تقديرا لانجازاته المتميزة

1/22/2025 4:45:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- منحت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية (وسام المعلوماتية) لرائد التشفير والأمن المعلوماتي المصري الدكتور طاهر الجمل تقديرا لإسهاماته المتميزة في عالم الشبكات وأمن التجارة الإلكترونية العالمية بنسختها الـ18 في دورتها ال24.
وقالت رئيسة مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن منح الوسام للدكتور الجمل يعكس حرص الكويت على تكريم العلماء والمبتكرين مؤكدة أن الجائزة أصبحت منصة عالمية لتقدير الإنجازات التقنية المتميزة.
وأشارت الشيخة عايدة إلى أن الدكتور الجمل وضع بصمة واضحة في مجال التشفير والتوقيع الإلكتروني مشيدة بدوره في تمكين التعاملات الإلكترونية الآمنة على مستوى العالم.
وأضافت أن الدكتور الجمل سوف يتشرف بتسلم الوسام خلال الحفل السنوي الذي ستنظمه الجائزة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قصر بيان.
وأفادت أن (وسام المعلوماتية) يعد محطة بارزة في مسيرة الجائزة الممتدة منذ عام 2001 مشيرة إلى أنها سجلت حضورا عالميا كإحدى أهم الجهات غير الربحية التي تكرم الإنجازات التقنية والابتكارات الرائدة.
يذكر أن الدكتور طاهر الجمل حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة ثم الماجستير والدكتوراه في التشفير من جامعة ستانفورد الأمريكية ويعتبر أحد رواد الأمن المعلوماتي إذ ابتكر (خوارزمية الجمل) للتشفير والتوقيع الرقمي واعتمدتها المعايير الدولية.(النهاية)

ز ه ر / ع س


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