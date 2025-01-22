نتفليكس تستقطب 18.9 مليون مشترك جديد في الربع الرابع من العام الماضي

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) أكدت نتفليكس مرة أخرى هيمنتها على سوق البث الرقمي بفضل مزيجها من الرياضات الحية والمسلسلات الشهيرة والأحداث الحصرية مثل عرض بيونسيه بين شوطي المباريات، مما ساعدها على تحقيق نمو قياسي في أعداد المشتركين خلال موسم الأعياد. أضافت المنصة 18.9 مليون مشترك جديد في الربع الرابع، ليصل إجمالي عدد المشتركين العالميين إلى نحو 302 مليون، متجاوزة بفارق كبير منافسيها في هوليوود.
ولتستفيد من شعبيتها المتزايدة، قامت نتفليكس برفع الأسعار في الولايات المتحدة وكندا والبرتغال والأرجنتين، مع استمرارها في ضخ استثمارات كبيرة لإنتاج المحتوى. في الولايات المتحدة، أصبح سعر الخطة المدعومة بالإعلانات 7.99 دولار شهريًا، بدلًا من 6.99 دولار، في حين ارتفع سعر الخطة المميزة إلى 24.99 دولار شهريًا، بزيادة بلغت 9 بالمئة.
تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع الأداء القوي، حيث ارتفعت أسهم نتفليكس بنحو 13 بالمئة في التداولات بعد الإغلاق، مما أضاف حوالي 50 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة. وخلال العام الماضي، ارتفعت أسهم نتفليكس بأكثر من 77 بالمئة، متفوقة على مكاسب مؤشر S&P 500 التي بلغت 24 بالمئة. وأرجعت الشركة نجاحها في الربع الرابع إلى برنامجها القوي، بما في ذلك الموسم الثاني من مسلسل الأكشن الشهير لعبة الحبار (Squid Game)، والذي يسير نحو أن يصبح واحدًا من أكثر أعمال نتفليكس الأصلية مشاهدة.
كما أثمرت استثمارات نتفليكس الضخمة في الأحداث الحية عن جذب عشرات الملايين من المشاهدين. فقد جذبت مباراة الملاكمة للوزن الثقيل بين جيك بول ومايك تايسون في نوفمبر الماضي 65 مليون مشاهد، بينما سجلت مباراتا دوري كرة القدم الأمريكية في يوم عيد الميلاد، التي تضمنت عرضًا لبيونسيه بين الشوطين، متوسط مشاهدات عالمي بلغ 30 مليونًا، مما جعلها من بين أكثر المباريات مشاهدة في تاريخ الدوري.
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