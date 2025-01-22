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اتحاد العمال يخاطب وزير العمل لعقد اجتماع للجنة الثلاثية - بيان

1/22/2025 1:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، عبر كتاب وجهه أمس إلى وزير العمل، بضرورة عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل لمناقشة تعديل المادة (23 / أ) من قانون العمل وتبادل وجهات النظر حول الحلول المقترحة.
وأوضح الاتحاد أنه من الضروري تعديل المادة وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بهدف الحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لعدد من العاملين لديها.
وتاليًا نص الكتاب:
الموضوع: تعديل المادة (23 / أ) من قانون العمل
نود إعلام معاليكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة توجه بعض أصحاب العمل إلى اللجوء للمادة (23 / أ) من قانون العمل لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة على خلفية استقرار الاجتهادات القضائية، التي منحت صاحب العمل والعامل بموجب المادة (23 / أ) من قانون العمل الحرية في إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة، دون التطرق إلى قيد شرط المبرر أو السبب لمشروعية إنهاء العقد، وجعلت شرط الإشعار هو القيد الوحيد على إنهاء العقد.
يعتبر ملف البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقد شدد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل خطاباته الموجهة للحكومة على ضرورة محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، لذا بات من الضروري تعديل المادة (23 / أ) من قانون العمل وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، للحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لعدد من العاملين لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة (23 / أ) قد نسخت كل القيود التي وضعها المشرع الأردني في قانون العمل للحد من الفصل التعسفي.
نقدر الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل للحد من البطالة وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين في مختلف المجالات، ونحن على ثقة تامة بقدرة معاليكم وأجهزة وزارة العمل من خلفكم على القيام بكل ما يلزم لتوفير الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتبديد الخوف والقلق على مستقبلهم.
بناءً على ما تقدم، نطلب من معاليكم عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقًا لأحكام المادة (43) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، لتبادل وجهات النظر حول المادة (23 / أ) والحلول المقترحة.

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