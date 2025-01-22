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قيادي بحماس: نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة غزة

1/22/2025 12:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، الثلاثاء، عن سعي الحركة لتشكيل "حكومة تكنوقراط" متفق عليها من الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
وقال نعيم - في مقابلة مع "تلفزيون الأقصى" - إن "هناك مساعي من أجل إنهاء الانقسام وتكثيف الجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وفق ما جاء في موقع القناة على تليغرام.
وأضاف: "نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية من أجل إدارة المشهد في قطاع غزة".
ومنذ انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية في صيف عام 2007، يتواصل انقسام سياسي بين حركتي فتح وحماس، وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.
وأكدت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية مرارًا رفضها ما تتضمنه تقارير إعلامية، إسرائيلية وأميركية خاصة، عن مخططات لإدارة غزة من جانب أطراف غير فلسطينية.
يشار إلى أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، وبدأ سريانه رسميًا صباح الأحد الماضي. وتستمر مرحلته الأولى 42 يومًا يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
وأفرجت إسرائيل، الأحد، عن 90 أسيرة وأسيرًا فلسطينيًا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.


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