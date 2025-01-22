قيادي بحماس: نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، الثلاثاء، عن سعي الحركة لتشكيل "حكومة تكنوقراط" متفق عليها من الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
وقال نعيم - في مقابلة مع "تلفزيون الأقصى" - إن "هناك مساعي من أجل إنهاء الانقسام وتكثيف الجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وفق ما جاء في موقع القناة على تليغرام.
وأضاف: "نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية من أجل إدارة المشهد في قطاع غزة".
ومنذ انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية في صيف عام 2007، يتواصل انقسام سياسي
بين حركتي فتح وحماس، وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.
وأكدت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية مرارًا رفضها ما تتضمنه تقارير إعلامية، إسرائيلية وأميركية خاصة، عن مخططات لإدارة غزة من جانب أطراف غير فلسطينية.
يشار إلى أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، وبدأ سريانه رسميًا صباح الأحد الماضي. وتستمر مرحلته الأولى 42 يومًا يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
وأفرجت إسرائيل، الأحد، عن 90 أسيرة وأسيرًا فلسطينيًا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.
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