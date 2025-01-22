رسالة من داخل القطاع إلى الشعب الاردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني يقدم شكره للاردن والشعب الاردني وجلالة الملك من داخل قطاع غزة
ووثق مقطع الفيديو شاب يحمل صندوقا من المساعدات ويقول:" احنا بنحي الشعب الاردني دايما هو يلي واقف معانا .. احنا لولا الاردن لمتنا من الجوع ، شكراً لجلالة الملك عبدالله "
يذكر ان جلالة الملك اكد على حرص الاردن استمرار تقديم المساعدات لاهلنا في قطاع غزة
MENAFN22012025000208011052ID1109115760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.