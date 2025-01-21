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إنهم يقتلون السياحة.. !!

1/21/2025 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


على مدار سنوات طويلة من النزاعات، عاش القطاع السياحي حالة غير مستقرة نتيجة التأثيرات المدمرة لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، والذي كان يخوف السائحين الغربيين من المنطقة برمتها، ويحد من رغبة الأفواج السياحية في القدوم إلينا.
وعليه، فإننا اعتقدنا جازمين أن لدى من يخططون للسياحة وصفات جاهزة وناضجة وناجزة لتعافي السياحة منذ اللحظة التي يتم فيها الانفراج السياسي والأمني في الدول المجاورة، وأنهم سوف يسابقون الوقت لوضع تلك الخطط موضع التنفيذ. ولكن، إن اعتمدنا ردود وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، خلال الجلسة النقاشية مع لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، معيارا للتعرف على الخطط التي تعدها وزارتها للنهوض بالواقع السياحي، فدعوني أخبركم بأن وضعنا لا يسرّ، وأننا في حقيقة الأمر لا نملك أيّ خطط واضحة في هذا السياق، بل وأننا نسير من سيئ إلى أسوأ.
عناب تقول إن هناك تفاؤلا بتحسن الأوضاع السياحية، وإن الوزارة "تسعى" لفتح أسواق، وإنها "تنسق" مع الملكية الأردنية لتسويق المملكة، وأنها أدخلت الذكاء الاصطناعي في التسويق، وغيرها من الردود الفضفاضة، والتي تحيلنا إلى ما اعتاده مسؤولونا من التنميق الكلامي، في ظل غياب الوضوح والدقة والفاعلية.
تلك الردود التي تفاجأنا بها، تشير بوضوح إلى غياب الرؤية الواضحة لدى الوزارة، لذلك نسأل: هل لدى الوزارة، حقا، تصور عن طبيعة المرحلة المقبلة، والمنافسة الشرسة التي تتهيأ لها المنطقة في مجال السياحة؟
اسمحوا لي أن أشرح للوزيرة الفاضلة ما هي التقديرات التي يتوجب أخذها في الحسبان حين ننوي التصدي للتخطيط للتسويق السياحي بناء على معطيات حقيقية، وليس بناء على إنجاز خطط فائضة عن الحاجة، أو لا تراعي الظرف التاريخي والموضوعي. خلال أكثر من عقد من الزمن، ومنذ اندلاع الأزمة السورية، هبطت المنافسة السياحية لدى دول الجوار، خصوصا من قبل سورية ولبنان، ما يعني أن الأردن المستقر حظي بغالبية السياح الراغبين بزيارة المنطقة بسبب غياب البدائل الآمنة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمناطق الفلسطينية المحتلة والكيان الصهيوني اللذين عانيا كذلك من تدني مستوى الأمن والاستقرار.
اليوم، ونحن نعيش "تفاؤل" قطاعنا السياحي بمجريات الأمور، لا بد أن الدول المجاورة تضع خططها هي الأخرى للاستفادة من الأجواء الإيجابية الجديدة، سورية التي تعود بقوة إلى المشهد سوف يكون لها نصيب من حجم السياحة إلى المنطقة. كما لا بد أن ندرك بشكل قاطع أن منافسة الكلفة لا تميل لمصلحة السياحة الأردنية، فالأسعار في سورية بما تشمله من إقامة وضيافة هي أدنى بكثير، وجميع الشركات السياحية سوف تفضلها كوجهة لها ولزبائنها، خصوصا إن تساوت البرامج، ولم نعمد لوضع خطط استقطاب مدروسة مبنية على ميزاتنا التنافسية.
في الجانب الآخر، وحين النظر إلى عدد الزوار العرب، نرى ارتفاعا جيدا خلال العام الماضي، بتجاوزه الثلاثة ملايين. لكن ما يتوجب على مخططي السياحة معرفته، هو أن عودة الاستقرار والأمن إلى لبنان سيشكل تحديا كبيرا أمام الأردن للاحتفاظ بهذا الرقم من الزائرين، فلبنان وجهة أكثر تفضيلا من الأردن سياحيا، والعديد من السياح لم يضعوه أولوية لهم في السنوات السابقة نتيجة الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة هناك. لكن هذا الأمر بدأ يتغير اليوم بسير لبنان نحو الاستقرار.
في الدول المجاورة الأخرى، تبدو السعودية ناشطة جدا في تطوير السياحة، من خلال المهرجانات الضخمة التي تتواصل على مدار العام، إضافة إلى محاولات تسويق العديد من الأماكن الأثرية، والتي يتشابه بعضها مع الجغرافيا الأردنية، ما يشكل تحديا آخر ينبغي الالتفات إليه.
لن نلجأ إلى إيراد أرقام السنوات الماضية، وسوف نقر بأن أوضاع المنطقة حالت دون تحسنها. لكن السؤال الذي لا بد أن نطرحه، هو ماذا أعددنا للمرحلة الحالية؟ ماذا أعدت وزارة السياحة لما بعد الحرب؟ وما هي خطط الوزارة لتعافي القطاع وإنقاذ المنشآت الفندقية والسياحية، بعيدا عن الخطابات الوجدانية العاطفية المكرورة، وكلاشيهات الحديث عن أن "الأردن يزخر بتنوع سياحي كبير"!
لقد أهدرنا أكثر من عشرة أعوام ونحن نندب حظنا وحال المنطقة، لكننا لم نتحضر لأي تغيير قادم قد يطرأ في أي لحظة، وكأننا كنا نتمنى أن يستمر الحال السيئ لكي لا يحاسبنا أحد على تقصيرنا في التخطيط، وقتل السياحة.

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