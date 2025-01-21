التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب يوم الأربعاء لمناقشة مشاريع
قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
كما تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الباصات العاملة في النقل العام.
وتناقش لجنة الزراعة والمياه موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف. كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية كيفية استغلال النحاس في محمية ضانا.
وتكرم لجنة الشباب والرياضة والثقافة مجموعة من طلبة المدارس النموذجية في جامعة
اليرموك الذين حققوا المركز الأول في مسابقة علماء الغد الدولية (إيرلندا)، كما تلتقي اللجنة ممثلين من الهيئات الشبابية في الأردن لمناقشة أهمية دور الشباب والتحديات التي تواجهها الهيئات في عملها.
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