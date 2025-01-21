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التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

1/21/2025 10:09:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب يوم الأربعاء لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
كما تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الباصات العاملة في النقل العام.
وتناقش لجنة الزراعة والمياه موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف. كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية كيفية استغلال النحاس في محمية ضانا.
وتكرم لجنة الشباب والرياضة والثقافة مجموعة من طلبة المدارس النموذجية في جامعة اليرموك الذين حققوا المركز الأول في مسابقة علماء الغد الدولية (إيرلندا)، كما تلتقي اللجنة ممثلين من الهيئات الشبابية في الأردن لمناقشة أهمية دور الشباب والتحديات التي تواجهها الهيئات في عملها.

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