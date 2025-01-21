النائب موسى يطالب باستغلال مركز الرفاع الشرقي الصحي القديم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد النائب محمد موسى أن مبنى مركز الرفاع الشرقي الصحي القديم أصبح مهجورا، حيث قدم النواب في عام 2023 مقترحا برغبة لاستغلال المبنى لخدمة أهالي المنطقة، وانتهى الرد في 2024 بأن المقترح قيد الدراسة.
وبين النائب في تعليقه على رد وزارة الصحة على سؤاله بشأن المركز الذي اغلق من أكثر من 3 سنوات، انه تم اغلاق العديد من الخدمات الصحية في منطقة الرفاع الشرقي، مثل مستشفى الولادة الذي تم اغلاقه وتحويله الى متحف، بالإضافة الى التنازل عن مركز غسيل الكلى، مطالبا وزارة الصحة إعطاء دراسة وجدول زمني واضح يبين الخطة الوزارية المستقبلية لتوضيح ماذا سيحدث في المركز ومتى سيتم افتتاحه؟ وغيرها من التفاصيل، مطالبا بضرورة استغلال المبنى في القطاع الصحي حتى يستفيد أهالي المنطقة منه.
بدورها قالت وزيرة الصحة جليلة السيد في تعليقها على السؤال: إنه تم فتح مركز الشيخ عبدالله بن خالد والذي يخدم المنطقة، حيث تم فتحه ببنية تحتية أوسع وخدمات صحية أكثر تقدم لأهالي المنطقة، حيث تم زيادة عدد غرف تقديم الخدمات وزيادة عدد الأطباء، مؤكدة حرص المنظومة الصحية على تقديم أفضل الخدمات لأهالي منطقة الرفاع وكافة المناطق.
وأشارت الى انه بخصوص الدراسة، فعند انشاء أي مشروع جديد يستغرق وقتا فما بالك من إعادة تأهيل مبنى مر عليه العديد من السنوات وبالتالي تقييم البنية الانشائية لهذا المبنى، فتقييمه من الناحية الامن والسلامة يحتاج إلى وقت.
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