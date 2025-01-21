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النائب موسى يطالب باستغلال مركز الرفاع الشرقي الصحي القديم

1/21/2025 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬مركز‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الصحي‭ ‬القديم‭ ‬أصبح‭ ‬مهجورا،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقترحا‭ ‬برغبة‭ ‬لاستغلال‭ ‬المبنى‭ ‬لخدمة‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة،‭ ‬وانتهى‭ ‬الرد‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬بأن‭ ‬المقترح‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭.‬

وبين‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬سؤاله‭ ‬بشأن‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬اغلق‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬مثل‭ ‬مستشفى‭ ‬الولادة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اغلاقه‭ ‬وتحويله‭ ‬الى‭ ‬متحف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى،‭ ‬مطالبا‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إعطاء‭ ‬دراسة‭ ‬وجدول‭ ‬زمني‭ ‬واضح‭ ‬يبين‭ ‬الخطة‭ ‬الوزارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتوضيح‭ ‬ماذا‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ومتى‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاحه؟‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬مطالبا‭ ‬بضرورة‭ ‬استغلال‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬حتى‭ ‬يستفيد‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬منه‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭: ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬والذي‭ ‬يخدم‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬فتحه‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬أوسع‭ ‬وخدمات‭ ‬صحية‭ ‬أكثر‭ ‬تقدم‭ ‬لأهالي‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬غرف‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬وكافة‭ ‬المناطق‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬بخصوص‭ ‬الدراسة،‭ ‬فعند‭ ‬انشاء‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مبنى‭ ‬مر‭ ‬عليه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقييم‭ ‬البنية‭ ‬الانشائية‭ ‬لهذا‭ ‬المبنى،‭ ‬فتقييمه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الامن‭ ‬والسلامة‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭.‬

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