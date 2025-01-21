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ســـان جيرمـــان يواجــه لحــظة الحــقيقة

1/21/2025 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تصل‭ ‬الحملة‭ ‬المتعثرة‭ ‬وغير‭ ‬المقنعة‭ ‬لباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬ذروتها‭ ‬إذا‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهي‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬ستترك‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭.‬

حصل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬القرعة‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬2020‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬خصومه‭ ‬قبل‭ ‬لقائه‭ ‬بمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

لكن‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أغنى‭ ‬وأكثر‭ ‬الأندية‭ ‬نفوذا‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مالكيه‭ ‬القطريين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعاني‭ ‬الأمرين‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬صعوبات‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الحياة‭ ‬بدون‭ ‬نجمه‭ ‬السابق‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

خسر‭ ‬الباريسيون‭ ‬الذين‭ ‬بلغوا‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬خارج‭ ‬أرضهم‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬وعلى‭ ‬أرضهم‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬ثم‭ ‬تعادلوا‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭ ‬أمام‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬ولم‭ ‬يفزوا‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭.‬

سجل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وجاءت‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬خارج‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬المتواضع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريق‭ ‬مواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمامه‭ ‬أربعا‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬وهو‭ ‬يتخلف‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬ومركزا‭ ‬واحدا‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬المقرر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أبطال‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فسيدخل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬الحالي،‭ ‬وهو‭ ‬مضطر‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لتجنب‭ ‬الخروج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

وقال‭ ‬إنريكي‭ ‬الذي‭ ‬سيتواجه‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬ديناميكية‭ ‬جيدة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مسابقة‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

ستكون‭ ‬عودة‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬الرائع‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬والجناح‭ ‬الدولي‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬أمرا‭ ‬أساسيا‭ ‬بعدما‭ ‬أراح‭ ‬إنريكي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬له،‭ ‬مريضا‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يأمل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أداء‭ ‬جناحه‭ ‬الدولي‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفا‭ ‬وتمريره‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬بمثابة‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أشياء‭ ‬أفضل‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وسيزداد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬باركولا‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مركزه‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر‭ ‬بعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الدولي‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬من‭ ‬نابولي‭ ‬الايطالي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مقابل‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬النجم‭ ‬الجورجي‭ ‬غير‭ ‬مؤهل‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬شتوتغارت‭ ‬أيضا،‭ ‬لذلك‭ ‬ستكون‭ ‬لدى‭ ‬باركولا‭ ‬فرصة‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسه‭ ‬ضد‭ ‬سيتي‭.‬

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