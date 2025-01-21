Tuesday, 21 January 2025 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية أميركا الجديد: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار بغزة

1/21/2025 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو "فرحون لإطلاق سراح الرهائن الثلاث في غزة ونأمل أن يعود المزيد".


وأضاف "نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام في المنطقة وأن يصمد وقف إطلاق النار في غزة".


وبين "أولوية الوزارة هي الولايات المتحدة وجعلها أكثر قوة وأكثر أمانا".

MENAFN21012025000208011052ID1109114827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث