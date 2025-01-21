وزير خارجية أميركا الجديد: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو "فرحون لإطلاق سراح الرهائن الثلاث في غزة ونأمل أن يعود المزيد".
وأضاف "نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام في المنطقة وأن يصمد وقف إطلاق النار في غزة".
وبين "أولوية الوزارة هي الولايات المتحدة وجعلها أكثر قوة وأكثر أمانا".
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