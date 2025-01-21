وزير خارجية أميركا الجديد: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو "فرحون لإطلاق سراح الرهائن الثلاث في غزة ونأمل أن يعود المزيد".



وأضاف "نعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام في المنطقة وأن يصمد وقف إطلاق النار في غزة".



وبين "أولوية الوزارة هي الولايات المتحدة وجعلها أكثر قوة وأكثر أمانا".

