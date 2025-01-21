وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى
الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة في منطقة المريجمات والحوية، ومسجد سلطان بن محمد الفرشوطي في مادبا.
وقال الخلايلة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء قبل أسبوعين؛ وجّه باستمرار نهج الزيارات الميدانية للمسؤولين، مُشيراً إلى أن الزيارات إلى جميع محافظات المملكة تأتي امتثالاً للتوجيهات الملكية.
وأضاف، الوزارة تعودت على عقد مثل هذه اللقاءات لتقديم المساعدات الطارئة ومراجعة المشاريع التي تنفذها، والاستماع لملاحظات المواطنين المتعلقة بقطاع الأوقاف، لافتا إلى أن "هذه اللقاءات تعتبر فرصة للقاء أهلنا على امتداد تراب وطننا المبارك" .
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