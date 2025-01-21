وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة في منطقة المريجمات والحوية، ومسجد سلطان بن محمد الفرشوطي في مادبا.



وقال الخلايلة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء قبل أسبوعين؛ وجّه باستمرار نهج الزيارات الميدانية للمسؤولين، مُشيراً إلى أن الزيارات إلى جميع محافظات المملكة تأتي امتثالاً للتوجيهات الملكية.



وأضاف، الوزارة تعودت على عقد مثل هذه اللقاءات لتقديم المساعدات الطارئة ومراجعة المشاريع التي تنفذها، والاستماع لملاحظات المواطنين المتعلقة بقطاع الأوقاف، لافتا إلى أن "هذه اللقاءات تعتبر فرصة للقاء أهلنا على امتداد تراب وطننا المبارك" .