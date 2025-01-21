المفوضية الأوروبية تأسف لاعتزام ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المفوضية الأوروبية إنها "تنظر بقلق" إلى اعتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.



وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم المفوضية لشؤون الصحة، إيفا هرنسيروفا، "نثق في أن الإدارة ستعيد النظر في هذه المسألة قبل الانسحاب الرسمي"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يحلل الوضع التمويلي مع الشركاء ويحث جميع أعضاء منظمة الصحة العالمية على تعزيز الالتزامات للحصول على تمويل يمكن التنبؤ به ومرن.



وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم عن أسفها للتوجه الأميركي، مشيرة في بيان إلى أنها "تلعب دورًا حاسمًا في حماية صحة وأمن شعوب العالم، بمن فيهم الأميركيون، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأمراض، وبناء أنظمة صحية أقوى، واكتشاف حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، بما في ذلك تفشي الأمراض في أماكن خطيرة لا يستطيع الآخرون الذهاب إليها".