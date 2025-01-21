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إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية

1/21/2025 3:11:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية زراعة لواء الوسطية غربي محافظة إربد، عبر قسم البرامج الإرشادية، برنامج المدارس الحقلية تحت عنوان: "مدرسة الزيتون الحقلية"، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.


ويهدف البرنامج لتطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة حيادية التربة، وتعليمهم على مهارات الزراعة الذكية مناخيا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.


وجرى تعريف المزارعين بمفهوم المدرسة الحقلية، ومفهوم حيادية التربة، والتعرف على أنواع الأسمدة الكيماوية والعضوية وتراكيبها.

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