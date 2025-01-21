إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلقت مديرية زراعة لواء الوسطية غربي محافظة إربد، عبر قسم البرامج الإرشادية، برنامج المدارس الحقلية تحت عنوان: "مدرسة الزيتون الحقلية"، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.
ويهدف البرنامج لتطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة حيادية التربة، وتعليمهم على مهارات الزراعة الذكية مناخيا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وجرى تعريف المزارعين بمفهوم المدرسة الحقلية، ومفهوم حيادية التربة، والتعرف على أنواع الأسمدة الكيماوية والعضوية وتراكيبها.
MENAFN21012025000208011052ID1109114821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.