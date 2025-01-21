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استشهاد فلسطيني برصاص قناص للاحتلال بأحد شوارع جنين

1/21/2025 3:11:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت الجزيرة صورة من كاميرا مراقبة تظهر قيام قوات الاحتلال بقنص شاب مدني خلال سيره في أحد شوارع مدينة جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.
وكان الشاب يسير في الشارع وسط ما بدا أنه تبادل لإطلاق النار عندما تم استهدافه بطلقات عدة أسقطته أرضا.


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