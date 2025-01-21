استشهاد فلسطيني برصاص قناص للاحتلال بأحد شوارع جنين

استشهاد فلسطيني برصاص قناص للاحتلال بأحد شوارع جنين
التاريخ
1/21/2025 3:11:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت الجزيرة صورة من كاميرا مراقبة تظهر قيام قوات الاحتلال بقنص شاب مدني خلال سيره في أحد شوارع مدينة جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.
وكان الشاب يسير في الشارع وسط ما بدا أنه تبادل لإطلاق النار عندما تم استهدافه بطلقات عدة أسقطته أرضا.
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