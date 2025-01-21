مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية الحالات المتعلقة بالعنف الأسري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل مركز صحي المفرق الشامل على شهادة تميز من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد المتعلقة بحالات العنف الأسري.



ونال المركز درجة 94 بالمئة على المستوى الفضي، إضافة إلى منحه شهادة الامتياز في مجال تنمية الطفولة المبكرة لمدة عامين.



وأشاد مدير صحة محافظة المفرق، الدكتور فيصل مكاحلة، بجهود مركز صحي المفرق الشامل وبالخدمات المقدمة في مجالات العنف الأسري والطفولة المبكرة، معربا عن اعتزازه بجهود كادر المركز وتفانيهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.