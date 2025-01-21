مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية الحالات المتعلقة بالعنف الأسري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حصل مركز صحي المفرق الشامل على شهادة تميز من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد المتعلقة بحالات العنف الأسري.
ونال المركز درجة 94 بالمئة على المستوى الفضي، إضافة إلى منحه شهادة الامتياز في مجال تنمية الطفولة المبكرة لمدة عامين.
وأشاد مدير صحة محافظة المفرق، الدكتور فيصل مكاحلة، بجهود مركز صحي المفرق الشامل وبالخدمات المقدمة في مجالات العنف الأسري والطفولة المبكرة، معربا عن اعتزازه بجهود كادر المركز وتفانيهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
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