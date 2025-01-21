Tuesday, 21 January 2025 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية الحالات المتعلقة بالعنف الأسري

1/21/2025 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل مركز صحي المفرق الشامل على شهادة تميز من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد المتعلقة بحالات العنف الأسري.


ونال المركز درجة 94 بالمئة على المستوى الفضي، إضافة إلى منحه شهادة الامتياز في مجال تنمية الطفولة المبكرة لمدة عامين.


وأشاد مدير صحة محافظة المفرق، الدكتور فيصل مكاحلة، بجهود مركز صحي المفرق الشامل وبالخدمات المقدمة في مجالات العنف الأسري والطفولة المبكرة، معربا عن اعتزازه بجهود كادر المركز وتفانيهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

MENAFN21012025000208011052ID1109113607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث