الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على هذه القطاعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي).
جاء ذلك خلال اجتماع تشاركي عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، جمع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بحضور ممثلي القطاعات المشمولة بالتعرفة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الغاية من تطبيق التعرفة تنظيمي يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف، ويهدف إلى تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها.
وأشارت إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الداعمة للقطاعات الإنتاجية والحيوية وتعزيز تنافسيتها و جاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء في القطاع وعقد عّدة لقاءات وتفاهمات بهذا المجال ومطالبات عديدة من قبل القطاعات الإنتاجية وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وسيمنح القطاعات المشمولة بالتطبيق الاستفادة من تعرفة كهربائية مرنة ومحفزة بسعر مخفّض عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة وتأخذ في الاعتبار التغيرات في الطلب على الطاقة والتمّكن من إدارة الأحمال على مدار اليوم بعكس التعرفة التقليدية الثابتة.
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