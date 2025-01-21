الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على هذه القطاعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق (مستوي/ثلاثي).



جاء ذلك خلال اجتماع تشاركي عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، جمع الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بحضور ممثلي القطاعات المشمولة بالتعرفة.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن الغاية من تطبيق التعرفة تنظيمي يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف، ويهدف إلى تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها.



وأشارت إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الداعمة للقطاعات الإنتاجية والحيوية وتعزيز تنافسيتها و جاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء في القطاع وعقد عّدة لقاءات وتفاهمات بهذا المجال ومطالبات عديدة من قبل القطاعات الإنتاجية وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.



وسيمنح القطاعات المشمولة بالتطبيق الاستفادة من تعرفة كهربائية مرنة ومحفزة بسعر مخفّض عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة وتأخذ في الاعتبار التغيرات في الطلب على الطاقة والتمّكن من إدارة الأحمال على مدار اليوم بعكس التعرفة التقليدية الثابتة.