بطريركية الروم الأرثوذكس تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه معاناة أبناء شعبنا في القطاع

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - دعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه معالجة معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددة على أن وقف إطلاق النار يجب أن يمثل خطوة أولى نحو سلام دائم ومستدام.

وأضافت بطريركية القدس في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في القطاع يجب أن يتبعه السعي من أجل تحقيق سلام حقيقي، يعكس العدالة ويصون الكرامة الإنسانية.

وتابعت: تأثير الحرب الكارثي لم يكن محصورًا في الدمار المادي، بل امتد ليترك جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني العالمي، ومعاناة غزة تمثل ألمًا إنسانياً مشتركًا يستدعي العمل الجماعي على إعادة إحياء مبادئ العدالة والرحمة".

وأردفت بطريركية القدس: "يجب ألا يُعتبر وقف إطلاق النار نهايةً للصراع، بل بدايةً لطريق يهدف إلى بناء جسر نحو حل عادل ودائم".

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تدّعي الدفاع عن النظام القانوني الدولي، إلى مراجعة دورها ومساهمتها في حل النزاع.