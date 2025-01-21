أحمد حلمي يستعد لعرض مسرحيته الجديدة في موسم الرياض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد النجم المصري أحمد حلمي لتقديم مسرحيته الجديدة "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. ستنطلق العروض في 23 يناير الجاري، وتستمر حتى 1 فبراير المقبل، على خشبة مسرح بكر الشدي.



تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول شخصية "ناجي" وابنته "فرح"، اللذين يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح غاضبة تدعى "غندور". بينما تسعى "فرح" لإعادة إحياء المسرح، يتحوّل "غندور" إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن مع تطور الأحداث يكتشف جانبًا جديدًا من الإنسانية لم يكن يعرفه من قبل.



ويشارك أحمد حلمي في بطولة المسرحية نخبة من النجوم، منهم: حمدي الميرغني، أسيل عمران، عماد رشاد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، مصطفى خاطر، إيمان السيد، وياسمينا العبد.

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