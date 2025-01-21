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العقبة : اتفاقية لتقديم 75 ألف دينار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان

1/21/2025 7:04:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع مجلس محافظة العقبة ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف الى تقديم مبلغ 75 ألف دينار من موازنة المجلس للعام 2025 ، لبناء قاعة انتظار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان في العقبة .


واكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أهمية المركز الذي يتم العمل على إنشائه حاليًا، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أنه سيخدم مرضى السرطان من مختلف محافظات الجنوب، مما سيوفر عليهم الجهد والمال، ويسهم في التخفيف من معاناتهم اليومية نتيجة التنقل المستمر من محافظاتهم إلى العاصمة عمان، مثمنا دور مجلس المحافظة في تقديم الدعم اللازم للمركز بهدف خدمة المواطنين في أماكن سكنهم.

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