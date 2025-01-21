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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

1/21/2025 7:04:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله-، اليوم الثلاثاء؛ الموافق 21 /7/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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