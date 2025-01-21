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وفاء الكيلاني ترد على شائعات انفصالها عن تيم حسن

1/21/2025 6:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشرت شائعات حول انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان السوري تيم حسن بعد غيابه عن حفل "Joy Awards" في الرياض. وقد حضرت وفاء الحفل برفقة نجلها ريان من زوجها الأول طوني ميخائيل، مما جدد التكهنات حول طلاقهما.


وفي تصريحات صحفية، نفت وفاء هذه الشائعات وأوضحت أن غياب تيم كان بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان. وأعربت عن استيائها من تداول مثل هذه الأخبار، مؤكدة أن حياتهما الخاصة بينهما فقط وأنهما مستمران معًا. وأضافت: "ربنا يخليهولي وما يحرمنيش منه، وبإذن الله إحنا مكملين لآخر العمر".


يُذكر أن وفاء الكيلاني وتيم حسن تزوجا في مايو 2017، ويعتبران من أبرز الثنائيات في الوسط الفني، حيث يحظى زواجهما باهتمام واسع من الجمهور والإعلام. وعلى صعيد آخر، كشفت وفاء أنها لا تجيد الطبخ ولم تتعلم تحضير الأكلات السورية، لكنها تحاول إرضاء زوجها بطرق أخرى.

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