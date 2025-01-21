وفاء الكيلاني ترد على شائعات انفصالها عن تيم حسن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشرت شائعات حول انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان
السوري تيم حسن بعد غيابه عن حفل "Joy Awards" في الرياض. وقد حضرت وفاء الحفل برفقة نجلها ريان من زوجها الأول طوني ميخائيل، مما جدد التكهنات حول طلاقهما.
وفي تصريحات صحفية، نفت وفاء هذه الشائعات وأوضحت أن غياب تيم كان بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان. وأعربت عن استيائها من تداول مثل هذه الأخبار، مؤكدة أن حياتهما الخاصة بينهما فقط وأنهما مستمران معًا. وأضافت: "ربنا يخليهولي وما يحرمنيش منه، وبإذن الله إحنا مكملين لآخر العمر".
يُذكر أن وفاء الكيلاني وتيم حسن تزوجا في مايو 2017، ويعتبران من أبرز الثنائيات في الوسط الفني، حيث يحظى زواجهما باهتمام واسع من الجمهور والإعلام. وعلى صعيد آخر، كشفت وفاء أنها لا تجيد الطبخ ولم تتعلم تحضير الأكلات السورية، لكنها تحاول إرضاء زوجها بطرق أخرى.
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