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مستعمرون يحتجزون رئيس مجلس قروي اسكاكا ومواطنا شرق سلفيت

1/21/2025 5:07:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت -PNN- احتجز مستعمرون، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس قروي اسكاكا أسامة ظاهر، ومواطنا، أثناء تفقدهما لأراضي المواطنين التي تم تجريفها لصالح مستعمرة "نفي نحمياه" المقامة على أراضي المواطنين شرق محافظة سلفيت.

وأفاد ظاهر ، بأن المستعمرين هاجمهما أثناء تفقدهما لأراضي القرية في منطقة "حوض الوعر" شرق اسكاكا، واحتجزهما لأكثر من ساعة.

وأشار إلى أن الاحتلال جرف نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في تلك المنطقة لصالح شق طريق استعماري، وبناء وحدات استعمارية جديدة. لافتا إلى أن هذه الطريق أصبحت تبعد ما يقارب 100 متر فقط عن منازل المواطنين في القرية.

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