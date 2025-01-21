مستعمرون يحتجزون رئيس مجلس قروي اسكاكا ومواطنا شرق سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت -PNN- احتجز مستعمرون، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس قروي اسكاكا أسامة ظاهر، ومواطنا، أثناء تفقدهما لأراضي المواطنين التي تم تجريفها لصالح مستعمرة "نفي نحمياه" المقامة على أراضي المواطنين شرق محافظة سلفيت.
وأفاد ظاهر ، بأن المستعمرين هاجمهما أثناء تفقدهما لأراضي القرية في منطقة "حوض الوعر" شرق اسكاكا، واحتجزهما لأكثر من ساعة.
وأشار إلى أن الاحتلال جرف نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في تلك المنطقة لصالح شق طريق استعماري، وبناء وحدات استعمارية جديدة. لافتا إلى أن هذه الطريق أصبحت تبعد ما يقارب 100 متر فقط عن منازل المواطنين في القرية.
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