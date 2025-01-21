خمسون عاما في AT&T: مهندس بلا شهادة جامعية بأمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في عصر التغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية المستمرة، يُعد البقاء في وظيفة واحدة لمدة خمسين عامًا أمرًا نادرًا. ولكن قصة كيب تيرنر، المهندس الذي قضى نصف قرن في شركة AT&T، تُظهر مدى قوة الالتزام والانتماء.



بدأ تيرنر مشواره المهني في عام 1973 كموظف شاب دون شهادة جامعية، وكان هدفه الرئيسي هو دعم أسرته. ومع مرور الوقت، انتقل بين أكثر من ثمانية وظائف مختلفة، وواجه تحديات عديدة تتعلق بالتكنولوجيا المتطورة في قطاع الاتصالات. وعلى الرغم من افتقاره للمؤهل الأكاديمي، استطاع تيرنر بناء مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، ويعود الفضل في ذلك إلى شغفه بالتعلم العملي والتطور المستمر في مجاله.



ندم وحيد في مسيرة حافلة

ورغم فخره بما حققه في مسيرته الطويلة، إلا أن تيرنر يشعر بندم واحد: عدم حصوله على شهادة جامعية في الهندسة، على الرغم من الفرص التعليمية التي أتاحتها له شركة AT&T. فقد كانت الشركة تقدم برامج تعليمية سخية، بما في ذلك تعويض الرسوم الدراسية حتى 30 ألف دولار. ومع أنه اجتاز أكثر من 150 دورة تدريبية تقنية خلال مسيرته، إلا أن حلمه في الحصول على شهادة جامعية ظل يرافقه.



التعلم المستمر سر النجاح

تُعتبر قصة تيرنر مثالاً حيًا على أن التعليم المستمر داخل بيئة العمل يمكن أن يتفوق على الشهادات الأكاديمية. فبفضل التدريب العملي داخل الشركة، استطاع تيرنر أن يتقن كافة تقنيات التكنولوجيا الحديثة التي ظهرت خلال الخمسين عامًا الماضية. وتؤكد قصته أن النجاح لا يرتبط فقط بالشهادات أو المناصب، بل بالالتزام المستمر والرغبة في التعلم والنمو.



نصيحة للشباب: اغتنموا الفرص التعليمية

يُوجه تيرنر نصيحة مهمة للشباب، قائلاً: "استغلوا كل فرصة تعليمية تُتاح لكم، فالتعلم هو رحلة مستمرة تفتح أمامكم أبوابًا جديدة للنمو المهني والشخصي."

إن قصة كيب تيرنر ليست مجرد قصة عن العمل الطويل، بل هي شهادة على أن الشغف والإصرار يمكن أن يقودا إلى النجاح، حتى في غياب المؤهلات الأكاديمية.



معلومات عن AT&T

شركة AT&T هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات والإعلام في العالم. تأسست عام 1877 على يد ألكسندر غراهام بيل، مخترع الهاتف، تحت اسم "شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية". منذ ذلك الحين، أصبحت AT&T لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاتصالات، مستمرة في الابتكار والتوسع.

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