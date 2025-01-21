أول تعليق كندي بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم جمركية على أوتاوا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزراء في الحكومة الكندية أن أوتاوا ستكون جاهزة للرد إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من فبراير.وكتب ترودو، في بيان عقب تنصيب ترامب: "تتمتع كندا والولايات المتحدة بأنجح شراكة اقتصادية في العالم"، مشددا على "أننا أقوى عندما نعمل معا، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وإدارته وأعضاء الكونجرس الأمريكي والمسؤولين على المستويين الإقليمي والوطني لتحقيق الرخاء لشعوبنا- مع حماية والدفاع عن مصالح الكنديين".



وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين. وقال ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين من المكتب البيضاوي: "نفكر في رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا.. أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير".



وأكد ترامب خلال تنصيبه أن الرسوم الجمركية قادمة، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية هي من ستدفع هذه الرسوم، رغم أن هذه الضرائب تُدفع عادة من قبل المستوردين في تلك البلدان ويتم تحميلها غالبا على المستهلكين.



من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها "ستواصل العمل على منع فرض الرسوم الجمركية"، لكنها أكدت أنها تعمل أيضا على إعداد خطط للرد.



بدوره، قال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلان إن ترامب يمكن أن يكون غير متوقع. وأضاف: "لا ينبغي أن يفاجئنا أي من هذا. بلدنا مستعد تماما للرد على أي من هذه السيناريوهات."

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