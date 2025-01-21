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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق بالإجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

1/21/2025 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، بحسب واشنطن تايمز.
وروبيو هو أول أميركي من أصول إسبانية يتولى منصب وزير الخارجية والأول في إدارة ترمب الذي يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.
ورغم أن البلاد في مرحلة انقسام حزبي حاد، تمت الموافقة على ترشيح روبيو بغالبية 99 صوتا مقابل صفر، وقد وصفه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي بأنه صديق.
وشغر مقعد في مجلس الشيوخ بتنصيب السيناتور جاي دي فانس نائبا لترمب.
وسيبدأ روبيو نشاطه الثلاثاء، ووفقا لدبلوماسيين من المتوقع أن يلتقي بوزراء خارجية دول تحالف كواد الذي يضم الولايات المتحدة مع أستراليا والهند واليابان.
بترا


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