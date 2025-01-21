قيمة البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

(MENAFN
) وصلت قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 108,000 دولار لأول مرة في تاريخها، وسط ارتفاع في سوق العملات الرقمية بفضل وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, وحدثت هذه الزيادة في سعر البيتكوين قبل ساعات من تولي ترامب منصبه رسمياً صباح يوم الاثنين الموافق 20يناير, وجاءت هذه الزيادة بعد إطلاق ترامب لعملته الرقمية الخاصة به، إلى جانب عملة زوجته ميلانيا.
كما تم إطلاق عملة ($TRUMP) الخاصة بترامب وعملة( $MELANIA) الخاصة بزوجته في عطلة نهاية الأسبوع، وسرعان ما حققت عملة ترامب قيمة سوقية تزيد عن 5 مليارات دولار, ووعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة البيتكوين في العالم" خلال فترة رئاسته، مما أشعل الحماس في صناعة العملات الرقمية.
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