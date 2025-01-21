وسائل الإعلام الإسرائيلية تتوصل إلى إجماع على أن الحرب في غزة قد فشلت

(MENAFN
) توصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إجماع على أن الحرب في غزة قد فشلت، مع ظهور حماس كالفائز الاستراتيجي, وقد تصاعدت الانتقادات من قبل قادة الأمن السابقين تجاه تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الصراع, ووصف الجنرال المتقاعد، رئيس مجلس الأمن الوطني السابق، غيوراه إيلاند الحرب بأنها "فشل إسرائيلي مدو"، مؤكدًا أن حماس نجحت في إفشال أهداف إسرائيل وأيضًا في تحقيق هدفها الرئيسي بالبقاء في السلطة, وحذر إيلاند من أن الاتفاق الحالي لا يمنع حماس من تعزيز قوتها، وأن أي جهود إسرائيلية لمواجهة هذا التعزيز ستعد خرقًا للاتفاق.
وبدوره، شدد رئيس جهاز الموساد السابق تمير باردو على أن حماس لم تغير مطالبها منذ بداية الحرب، مستشهدًا بحرب فيتنام حيث تكون النتيجة النهائية هي التي تحدد النصر الحقيقي وليس المعارك الفردية, وانتقد باردو إصرار الحكومة الإسرائيلية على استمرار الحرب، مشيرًا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بقوات الدفاع الإسرائيلية (آي دي اف) والخسائر البشرية الكبيرة, ومن جانبه، أشار المحلل السياسي شلومو إلدار إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي قد وقع في فخ "شعار النصر المطلق"، مشددًا على أن أي شخص على دراية بالمنطقة وحماس وإيران يدرك استحالة تحقيق هذا الهدف.
كما أفاد مراسل شؤون فلسطين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إيناف حلابي، بوجود كبير لقوات حماس في غزة، مع تجنيد الحركة 4000 ناشط مسلح خلال الأسبوعين الماضيين, وفي الوقت ذاته، لوحظ أن النازحين العائدين إلى غزة كانوا يرددون هتافات دعم لجناح حماس العسكري, وفي تقييمه للأوضاع، ذكر محلل الشؤون العربية والفلسطينية ألون أفِيتار أن حماس قد قررت إنهاء المواجهة مع الحفاظ على سيطرتها على غزة، في حين لا تزال إسرائيل في حالة من التردد في موقفها.
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