بايدن يصدر عفواً عن عدد من الأعضاء الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث 6 يناير 2021

(MENAFN
) في الساعات الأخيرة من رئاسته، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفواً عن الجنرال مارك ميلي، والدكتور أنتوني فاوتشي، وعدد من أعضاء الكونغرس الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث 6 يناير 2021, جاء هذا العفو بعد أن تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب
بالانتقام ضد أولئك الذين عارضوا فترته الأولى, وقال بايدن: "تستند أمتنا إلى أولئك الذين يعملون في الخدمة العامة بإخلاص وإيثار كل يوم, هؤلاء هم شريان حياة ديمقراطيتنا", كما أعرب عن قلقه إزاء التهديدات والترهيب التي تعرض لها موظفو الخدمة العامة بسبب أدائهم لواجباتهم.
كذلك أوضح الرئيس أن العفو لا يجب أن يُفهم على أنه اعتراف بارتكاب أي مخالفات من قبل أولئك الذين تم منحهم العفو, وأضاف بايدن: "يجب ألا يُفهم هذا القرار على أنه اعتراف بالذنب"، مشدداً على أن الأمة مدينة لهؤلاء الأفراد بسبب تفانيهم في خدمة البلاد, وتأثر قرار بايدن بتصريحات ترامب التي هدد فيها بملاحقة خصومه السياسيين قبيل تنصيبه, وكشف بايدن في حديث مع الصحفيين أنه قال لترامب خلال اجتماع بينهما إنه من غير المفيد محاولة تسوية الحسابات.
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