إكس أس دوت كوم تعزز تواجدها في الشرق الأوسط وتصبح الشريك الحصري لمعرض قطر المالي

UNITED ARAB EMIRATES, January 21, 2025 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض قطر المالي (QFEX) والذي تنظمه مجموعة "افاق" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بصفتها الشريك الحصري لهذا الحدث المقرر عقده يومي 4 و5 فبراير في فندق كمبينسكي الفاخر في منطقة اللؤلؤة الراقية بالعاصمة القطرية الدوحة.ويعتبر قطر المالي (QFEX) أحد أهم الفعاليات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيجمع بين المتداولين والمستثمرين والخبراء الماليين ورواد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات التي تشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي.وبصفتها الشريك الحصري، ستلعب مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS )، دورًا محوريًا في دفع الحوار الهادف وتعزيز التعاون داخل القطاع المالي مع تسليط الضوء على التزامها المستمر بتمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم بحلول متطورة.بالإضافة إلى ذلك، يفتخر الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة بتقديم متحدثين متميزين سيشاركون رؤاهم وخبراتهم خلال هذا الحدث المميز، حيث سيقدم الأستاذ أحمد نجم، رئيس قسم الأبحاث في "إكس أس دوت كوم" (XS)، ندوة تثقيفية حول "تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية العالمية".علاوة على ذلك، سيقدم الأستاذ إيلي نشواتي، نائب رئيس تطوير الأعمال في "إكس أس دوت كوم" (XS)، عرضًا تعليميًا بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التداول عبر الإنترنت".وقد أعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في معرض قطر المالي (QFEX) بصفتها الشريك الحصري.وقال السيد شادي سلوم: إن مشاركتنا في معرض قطر المالي (QFEX) بصفتنا الشريك الحصري يؤكد التزامنا بدعم الروابط المفيدة داخل مجتمع قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وأضاف: ان هذا الحدث هو فرصة ممتازة للتواصل مع الخبراء في جميع أنحاء المنطقة وتبادل الأفكار وإظهار القيم التي تدفع "إكس أس دوت كوم" (XS) نحو الامام.وتابع: نحن متحمسون للمشاركة في هذا الحدث المرموق الذي يعمل كمنصة لتعزيز علاقاتنا في الأسواق المالية النابضة بالحياة في الشرق الأوسط.هذا وسيعرض الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال المعرض منصات التداول متعددة الأصول والمنتجات المالية المتطورة، مما يوفر للحاضرين فرصة عملية لتجربة حلول الشركة بشكل مباشر.كما سيتضمن حضور الشركة في الحدث أنشطة تفاعلية وعروضًا حية بقيادة فريق من الخبراء، الذين سيكونون حاضرين لتقديم رؤى واستشارات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتداولين المعاصرين.من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة آفاق السيدة سهير الأشقر: نود أن نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، على انضمامها إلينا مرة أخرى كشريك حصري.وأضافت: اننا نقدر عاليا الدعم الثابت والمتواصل الذي تقدمه لنا "إكس أس دوت كوم" (XS)، بصفتها الشريك الحصري لمعرض قطر المالي (QFEX).هذا وسيتيح معرض قطر المالي (QFEX) للحاضرين فرصة التواصل مع الخبراء واستكشاف فرص المشاركة في المناقشات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتميز داخل قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وباعتبارها الشريك الحصري لمعرض قطر المالي (QFEX) سيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، تواجدا بارزا في جميع أنحاء المكان، مما يعكس ريادة الشركة وسمعتها الموثوقة في قطاع الخدمات المالية.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول مجموعة آفاقمجموعة آفاق هي مجموعة متخصصة ورائدة في مجال التسويق الإعلامي والإعلاني وتجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.تتميز المجموعة بخبرتها الطويلة وثروتها المعرفية المحلية والدولية مع قاعدة بيانات للشركاء وجهات الاتصال في جميع أنحاء العالم.

