إكس أس دوت كوم تعزز تواجدها في الشرق الأوسط وتصبح الشريك الحصري لمعرض قطر المالي

UNITED ARAB EMIRATES, January 21, 2025 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض قطر المالي (QFEX) والذي تنظمه مجموعة "افاق" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بصفتها الشريك الحصري لهذا الحدث المقرر عقده يومي 4 و5 فبراير في فندق كمبينسكي الفاخر في منطقة اللؤلؤة الراقية بالعاصمة القطرية الدوحة.ويعتبر قطر المالي (QFEX) أحد أهم الفعاليات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيجمع بين المتداولين والمستثمرين والخبراء الماليين ورواد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات التي تشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي.وبصفتها الشريك الحصري، ستلعب مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS )، دورًا محوريًا في دفع الحوار الهادف وتعزيز التعاون داخل القطاع المالي مع تسليط الضوء على التزامها المستمر بتمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم بحلول متطورة.بالإضافة إلى ذلك، يفتخر الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة بتقديم متحدثين متميزين سيشاركون رؤاهم وخبراتهم خلال هذا الحدث المميز، حيث سيقدم الأستاذ أحمد نجم، رئيس قسم الأبحاث في "إكس أس دوت كوم" (XS)، ندوة تثقيفية حول "تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية العالمية".علاوة على ذلك، سيقدم الأستاذ إيلي نشواتي، نائب رئيس تطوير الأعمال في "إكس أس دوت كوم" (XS)، عرضًا تعليميًا بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التداول عبر الإنترنت".وقد أعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في معرض قطر المالي (QFEX) بصفتها الشريك الحصري.وقال السيد شادي سلوم: إن مشاركتنا في معرض قطر المالي (QFEX) بصفتنا الشريك الحصري يؤكد التزامنا بدعم الروابط المفيدة داخل مجتمع قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وأضاف: ان هذا الحدث هو فرصة ممتازة للتواصل مع الخبراء في جميع أنحاء المنطقة وتبادل الأفكار وإظهار القيم التي تدفع "إكس أس دوت كوم" (XS) نحو الامام.وتابع: نحن متحمسون للمشاركة في هذا الحدث المرموق الذي يعمل كمنصة لتعزيز علاقاتنا في الأسواق المالية النابضة بالحياة في الشرق الأوسط.هذا وسيعرض الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال المعرض منصات التداول متعددة الأصول والمنتجات المالية المتطورة، مما يوفر للحاضرين فرصة عملية لتجربة حلول الشركة بشكل مباشر.كما سيتضمن حضور الشركة في الحدث أنشطة تفاعلية وعروضًا حية بقيادة فريق من الخبراء، الذين سيكونون حاضرين لتقديم رؤى واستشارات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتداولين المعاصرين.من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة آفاق السيدة سهير الأشقر: نود أن نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، على انضمامها إلينا مرة أخرى كشريك حصري.وأضافت: اننا نقدر عاليا الدعم الثابت والمتواصل الذي تقدمه لنا "إكس أس دوت كوم" (XS)، بصفتها الشريك الحصري لمعرض قطر المالي (QFEX).هذا وسيتيح معرض قطر المالي (QFEX) للحاضرين فرصة التواصل مع الخبراء واستكشاف فرص المشاركة في المناقشات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتميز داخل قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وباعتبارها الشريك الحصري لمعرض قطر المالي (QFEX) سيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، تواجدا بارزا في جميع أنحاء المكان، مما يعكس ريادة الشركة وسمعتها الموثوقة في قطاع الخدمات المالية.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول مجموعة آفاقمجموعة آفاق هي مجموعة متخصصة ورائدة في مجال التسويق الإعلامي والإعلاني وتجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.تتميز المجموعة بخبرتها الطويلة وثروتها المعرفية المحلية والدولية مع قاعدة بيانات للشركاء وجهات الاتصال في جميع أنحاء العالم.

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