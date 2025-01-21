عقارات دبي تجذب المستثمرين من دول أوروبا الغربية وأصحاب الثروات العالمية

(MENAFN
) أكد تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "iSpace" على السمعة المتنامية لدبي كـ "مغناطيس" للثروة العالمية، خاصة بين المستثمرين من دول أوروبا الغربية. وكشف التقرير أن المشترين من الدول الأوروبية الغربية شكّلوا خمسًا من بين أكبر عشر جنسيات استثمرت في سوق العقارات في دبي خلال النصف الثاني من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، احتلت هذه الجنسيات خمسًا من بين المراكز الستة الأولى في التصنيف، مع تصنيف أربع من هذه الدول ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. يعكس ذلك قدرة دبي على جذب المستثمرين الأثرياء من بعض أكثر الدول تقدمًا اقتصاديًا في العالم.
كما حلل التقرير أداء سوق العقارات في دبي وأشار إلى جاذبيتها المستدامة للمستثمرين الأوروبيين حتى بعد جائحة "كوفيد-19". لا تزال دبي تجذب هؤلاء المستثمرين بفضل أسلوب حياتها الاستثنائي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي ومستويات الأمان العالية والعوائد الجذابة على استثمارات رأس المال. وتعكس قدرة الإمارة على الحفاظ على جاذبيتها في سوق عالمي تنافسي قوة أساسيات سوقها العقاري وعرضها الفريد كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
كذلك تصدر المستثمرون البريطانيون والهنود قائمة أكبر المستثمرين في سوق العقارات بدبي خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث احتلوا المركزين الأول والثاني على التوالي. وواصل المستثمرون الغربيون هيمنتهم على السوق، حيث شكلوا ستًا من بين أكبر عشر جنسيات مستثمرة في العقارات في دبي. ويبرز هذا التفوق الثقة المستمرة التي يتمتع بها هؤلاء المستثمرون في سوق العقارات في دبي، بفضل الشفافية والاستقرار وإمكانات الاستثمار طويلة الأجل التي يوفرها السوق.
في حين قدم التقرير تفاصيل حول قائمة أكبر عشر جنسيات مستثمرة في سوق العقارات في دبي خلال هذه الفترة. تصدّر البريطانيون القائمة، يليهم المستثمرون الهنود في المركز الثاني، في حين جاء الهولنديون والفرنسيون والإيرلنديون في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي. احتلت ألمانيا المركز السادس، بينما جاءت لبنان وتركيا وأستراليا وجنوب إفريقيا في المراكز السابع إلى العاشر. يبرز هذا التنوع في المستثمرين من مختلف المناطق مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، مما يجعلها جذابة للأسواق الراسخة والناشئة على حد سواء.
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