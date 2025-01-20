وزير الخارجية يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة الصديقة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية باللورد طارق أحمد، مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تنامٍ وتطورٍ ملحوظين في كافة المجالات، معربًا عن التقدير لجهود اللورد طارق أحمد في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب اللورد طارق أحمد عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، منوهًا بما تحققه الحكومة من إنجازات ملموسة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب، متمنيًا للمملكة المزيد من الرقي والنماء والازدهار.
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