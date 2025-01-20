وزير الخارجية يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬باللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬ملحوظين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬لجهود‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬تحققه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمملكة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭.‬

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