عقد ورشة العمل لممثلي اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬عام‭ ‬2019م‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أتى‭ ‬لوضع‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬وترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتكاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬انعكست‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجان‭ ‬الستة‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي،‭ ‬سواءً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬أو‭ ‬السياسي،‭ ‬أو‭ ‬العسكري،‭ ‬أو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬أو‭ ‬الثقافي،‭ ‬أو‭ ‬البيئي‭ ‬وغيرها‭.‬

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