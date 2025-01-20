عقد ورشة العمل لممثلي اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عُقدت أمس ورشة العمل لممثلي اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، التي تقام في المنامة على مدار اليومين المقبلين، حيث افتتح الجلسة السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم أبابطين، مدير إدارة تنفيذ المجالس واللجان بوزارة خارجية المملكة العربية السعودية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين الشقيقين.
وأكد السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة في كلمته الافتتاحية أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني عام 2019م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، أتى لوضع رؤية مشتركة تهدف إلى تعميق وترسيخ دعائم العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وذلك بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسار العمل الخليجي المشترك، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين الشقيقين، وتعميق التعاون المشترك في شتى المجالات المتخصصة التي انعكست من خلال اللجان الستة المنبثقة عن المجلس التنسيقي، سواءً في المجال الأمني، أو السياسي، أو العسكري، أو الاقتصادي، أو الثقافي، أو البيئي وغيرها.
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