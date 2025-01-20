وزارة شؤون البلديات والزراعة تدشن زراعة أشجار الغاف في مدينة خليفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إهداؤها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬كردوس‭ ‬العامري‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بخطى‭ ‬متسارعة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زراعة‭ ‬أنواع‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬المحلية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

‮ ‬وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادة‭ ‬وشعباً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬بدور‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬ووزارة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والبيئة‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬زراعة‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف‭.‬‮ ‬

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