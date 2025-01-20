وزارة شؤون البلديات والزراعة تدشن زراعة أشجار الغاف في مدينة خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة العمل على تحقيق مبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وذلك في ظل خطة التشجير الوطنية التي وضعتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل وصول مملكة البحرين الى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
جاء ذلك خلال حفل تدشين زراعة أشجار الغاف، في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، والتي تم إهداؤها لمملكة البحرين من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين إلى جانب فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وأكد الوزير استمرار العمل بخطى متسارعة في الخطة الوطنية للتشجير من خلال زراعة أنواع جديدة من الأشجار تتناسب مع البيئة المحلية وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والوصول إلى هدف مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول عام 2035.
وأعرب الوزير عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً، مؤكداً العلاقات الأخوية القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومنوهاً بدور سفارة دولة الإمارات الشقيقة ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في تدشين زراعة أشجار الغاف، حيث سيتم زراعة 37 ألف شجرة من أشجار الغاف.
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