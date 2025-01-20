Tuesday, 21 January 2025 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة شؤون البلديات والزراعة تدشن زراعة أشجار الغاف في مدينة خليفة

1/20/2025 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إهداؤها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬كردوس‭ ‬العامري‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بخطى‭ ‬متسارعة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زراعة‭ ‬أنواع‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬المحلية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

‮ ‬وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادة‭ ‬وشعباً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬بدور‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬ووزارة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والبيئة‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬زراعة‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬الغاف‭.‬‮ ‬

كلمات دالة

MENAFN20012025000055011008ID1109110392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث