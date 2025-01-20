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رئيس وزراء فرنسا: أوروبا قد ((تُسحق)) إذا لم تفعل شيئا في مواجهة ترامب

1/20/2025 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بو،‭ ‬فرنسا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرانسوا‭ ‬بايرو‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قد‭ ‬‮«‬يُسحقان‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬السياسة‭ ‬المعلنة‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتحركا‭. ‬وأضاف‭ ‬بايرو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قررت‭ ‬اتباع‭ ‬سياسة‭ ‬مهيمنة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدولار،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬السياسة‭ ‬الصناعية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأبحاث‭ ‬والاستثمارات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬شيئا‭ ‬فسوف‭ ‬نخضع‭ ‬للهيمنة‭ ‬ونتعرض‭ ‬للسحق‭ ‬والتهميش‭.. ‬والأمر‭ ‬منوط‭ ‬بنا‭ ‬نحن‭ ‬الفرنسيين‭ ‬والأوروبيين‭ ‬لاستعادة‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بايرو‭ ‬أمام‭ ‬موظفي‭ ‬بلدية‭ ‬بو‭ ‬التي‭ ‬يترأسها،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تنصيب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يضعنا‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياتنا‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬الصين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجاوز‭ ‬فائضها‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬حاجز‭ ‬الألف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬وأوروبا‭ ‬تواجهان‭ ‬اليوم‭ ‬تحديين‮»‬،‭ ‬أمريكيا‭ ‬وصينيا‭. ‬

ويقول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصينيين‭ ‬حين‭ ‬يُسألون‭ ‬عن‭ ‬رأيهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬ينتظرون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ولايته‭ ‬الثانية‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخلافات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديها‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تدخل‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬عهدا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬الضبابية‭. ‬ولطالما‭ ‬حمّل‭ ‬ترامب‭ ‬الصين‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تعانيها‭ ‬بلاده‭ ‬وتعهّد‭ ‬اتباع‭ ‬نهج‭ ‬متشدد‭ ‬حيال‭ ‬بكين‭ ‬مع‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬عبّر‭ ‬علنا‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬به‭. ‬وتحدث‭ ‬الزعيمان‭ ‬هاتفيا‭ ‬الجمعة‭ ‬وتعهّدا‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭. ‬

يقول‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬إنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬المعروف‭ ‬بمزاجيته‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭. ‬وقال‭ ‬جانغ‭ ‬يو‭ (‬44‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬بداية،‭ ‬إنه‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬أمريكا‭ ‬أولا‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬خاض‭ ‬حربا‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭. ‬هذان‭ ‬الأمران‭ ‬هما‭ ‬اللذان‭ ‬بقيا‭ ‬محفورين‭ ‬في‭ ‬ذاكرتي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬جانغ‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مطعم‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬وسط‭ ‬بكين‭: ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬نأمل‭ ‬كصينيين‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬الصين‭ ‬أولا‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يخوض‭ (‬حروبا‭ ‬تجارية‭) ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬قط‭ ‬بأي‭ ‬منفعة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬طهران‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتبنى‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬نهجا‭ ‬‮«‬واقعيا‮»‬‭ ‬تجاهها،‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تنصيب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬توجهات‭ ‬وسياسات‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ (‬المقبلة‭) ‬واقعية‭ ‬ومبنية‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬مصالح‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأمة‭ ‬الإيرانية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى،‭ ‬انسحب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التوقيع‭ ‬عليه‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬طهران‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬زادت‭ ‬طهران‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬احتياطاتها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخصبة‭ ‬ورفعت‭ ‬مستوى‭ ‬التخصيب‭ ‬إلى‭ ‬60‭%‬،‭ ‬مقتربة‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬90%‭ ‬اللازمة‭ ‬لصنع‭ ‬سلاح‭ ‬نووي،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬

وتدافع‭ ‬طهران‭ ‬التي‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬للأغراض‭ ‬المدنية‭ ‬وتنفي‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬ذرية‭. ‬ينتهي‭ ‬العمل‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2231‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين،‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭. ‬

وناقشت‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬احتمال‭ ‬استخدام‭ ‬آلية‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بقائي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬تعسفي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تنازلات،‭ ‬فإن‭ ‬ردنا‭ ‬سيكون‭ ‬بالمثل‭ ‬وسيكون‭ ‬متناسباً‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أوضحت‭ ‬إيران‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سبب‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬اتفاقات‭ ‬معينة‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬معاهدة‭ ‬حظر‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬

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