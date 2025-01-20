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تنظيم الملتقى السنوي العاشر للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود

1/20/2025 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يفتتح رئيس جامعة الملك سعود المكلَّف أ.د. عبد الله سلمان السلمان الملتقى السنوي العاشر للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب له بجامعة الملك سعود ممثلةً بإدارة الجمعيات العلمية، تحت عنوان "الجمعيات العلمية وتعزيز المكانة العالمية للرياض "، وذلك يومي 22-23 رجب 1446هـ، الموافق 22-23 يناير 2025م، في البهو الرئيس للجامعة .
وأوضح المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء، أن الملتقى في نسخته العاشرة يهدف إلى إبراز دور الجمعيات العلمية في مشاريع التنمية في المملكة، حيث شهدت مدينة الرياض، تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما جعلها مركزًا رائدًا للعلم والمعرفة على مستوى العالم. ففي قلب هذا التحول، تلعب الجمعيات العلمية دورًا جوهريًا في تعزيز المكانة العالمية للمدينة، مستفيدة من رؤية المملكة 2030 التي تضع الابتكار والمعرفة في صميم التنمية الوطنية.
وتعد الجمعيات العلمية من أبرز المحركات التي تسهم في تعزيز الهوية العلمية للرياض، حيث تعمل على تنظيم المؤتمرات الدولية، وإجراء البحوث المتقدمة، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية.
وهذه الجمعيات لا تقتصر على تعزيز المعرفة المحلية فقط، بل تسعى إلى وضع الرياض كعاصمة علمية قادرة على استقطاب الخبرات والكفاءات من جميع أنحاء العالم، وللجمعيات دور كبير في جذب الفعاليات الدولية وبناء شراكات استراتيجية ناجحة واستقطاب الفعاليات الكبرى وتعزيز التعاون بين الجمعيات المحلية والدولية وضمان استدامة وتطور صناعة الفعاليات.
وأشار إلى أنه سيقام معرض مصاحب على هامش الملتقى تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة للجامعة، وذلك للتعريف بها وإبراز أنشطتها العلمية والبحثية والخدمية، كما ستقوم الجمعيات بتقديم مختلف خدماتها الاستشارية والتخصصية والخدمية أثناء الفعاليات.

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