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الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى

1/20/2025 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى، أحد مشاريع المبادرات الملكية، المكون من 400 وحدة سكنية.

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