الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى

الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى
التاريخ
1/20/2025 10:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى، أحد مشاريع
المبادرات الملكية، المكون من 400 وحدة سكنية.
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