المناطق الحرة والتنموية تحتفل بيوم الشجرة في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اليوم الاثنين، في محطة اشتفينا بـ"تلفريك عجلون"، حملة لزراعة الأشجار بمناسبة يوم الشجرة.



وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، الذي رعى الاحتفال، أهمية الشجرة وزراعتها لزيادة الرقعة الخضراء وخصوصا في موقع التلفريك، الذي أصبح مقصدا سياحيا ونقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع في الأجواء الطبيعية والمميزات التي تتمتع بها المحافظة، مبينا أهمية تعزيز جهود الحفاظ على الغابات في المحافظة وما تحتويه من طبيعة وبيئة وزراعة وسياحة وتنمية.