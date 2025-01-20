المناطق الحرة والتنموية تحتفل بيوم الشجرة في عجلون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نظمت إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اليوم الاثنين، في محطة اشتفينا بـ"تلفريك عجلون"، حملة لزراعة الأشجار بمناسبة يوم الشجرة.
وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، الذي رعى الاحتفال، أهمية الشجرة وزراعتها لزيادة الرقعة الخضراء وخصوصا في موقع التلفريك، الذي أصبح مقصدا سياحيا ونقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع في الأجواء الطبيعية والمميزات التي تتمتع بها المحافظة، مبينا أهمية تعزيز جهود الحفاظ على الغابات في المحافظة وما تحتويه من طبيعة وبيئة وزراعة وسياحة وتنمية.
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