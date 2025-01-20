لجنة التخطيط في وزارة التربية تناقش عددا من القضايا التعليمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ضرورة إيلاء قياس مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الأساسية للصفوف من (4-10) كل الاهتمام والرعاية؛ للوقوف على مستويات أداء الطلبة في هذه المرحلة الدراسية الهامة ووضع الحلول المناسبة لها.



وبين أن الوزارة قامت بإعداد وتعميم أداة لقياس هذه المهارات على مديريات التربية والتعليم، وستبدأ بتنفيذه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسع اليوم الاثنين، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من القضايا التربوية منها تذويب الزوائد والعمل الإضافي وأعمال الصيانة للميدان التربوي.



وأشار محافظة خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تولي النقل المدرسي أهمية كبرى، مبينا أنه مشروع قديم كانت الوزارة قد بدأت بتطبيقه بشكل جزئي منذ العام 2019، وأصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري النظام المتعلق به.



وأوضح أن الوزارة أعدت رابطا لمعرفة أعداد الراغبين بالاستفادة من خدمة النقل المدرسي الجماعي لطلبة المدارس الحكومية من الروضة وحتى الثاني عشر، ولتحديد حجم الخدمة المطلوبة من المشروع لطرحه للاستثمار من خلال وزارة الاستثمار، والتوسع في هذا الأمر وبما يسهم في تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف الاكتظاظ وتسهيل الوصول للمدارس.



وبين أن الوزارة أعدت استبانة لطلبة الصف التاسع الأساسي، وأولياء الأمور لغايات الوقوف على رغبة الطلبة في الاختيار ما بين فروع التعليم المهني والأكاديمي، مؤكدا أهمية تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني خاصة وأن هناك توجها لدى الوزارة لإضافة تخصصي الصحة والرياضة لهذا الفرع التعليمي.



وأكد محافظة، ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي، ومساعدة الإدارات المدرسية في تذليل أي تحديات قد تعترض سير عملها.