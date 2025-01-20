مجموعة أباريل شريك رئيسي في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025 بالرياض

MENAFN - Asdaf News) أعلنت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، عن مشاركتها كشريك رئيسي في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، بالتزامن مع انطلاق أول اجتماعاته السنوية من تاريخ 4 حتى 5 فبراير 2025 في الرياض. هذا الحدث المحوري لقطاع التجزئة العالمي سيجمع أبرز القادة في مجال التجزئة، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمبدعين من أجل دراسة مستقبل هذا القطاع. وبترسيخ منطقة الخليج لدورها كمحور ريادي ومتنامي يتوافق مع رؤية السعودية 2030، فإن هذا المنتدى سيقدم فرصة مميزة لمناقشة وتصميم مستقبل قطاع التجزئة.

منتدى هذا العام يناقش مفهوم” إعادة بناء المستقبل المشترك”، حيث سيركز منتدى دائرة قادة التجزئة على مناقشة أهم التحديات التى تواجه قطاع التجزئة العالمي، بما في ذلك التطورات التكنولوجية، والتجارة الدولية، وقوة السوق، والتغيرات الجغرافية والسياسية. حيث سيساهم هذا المنتدى بدعم التحالفات عبر جميع القطاعات وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة من أجل الارتقاء بقطاع التجزئة.

خلال هذا المنتدى، ستشارك السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، كأحد أبرز المتحدثين في هذا النقاش من خلال تقديم خبرتها ومشاركة تجاربها. ومن خلال التزامها الراسخ ببناء بيئة شمولية وتحقيق المساواة بين الجنسين، ساهمت سيما جانواني فيد بشكل كبير نحو تحقيق تغيير إيجابي في قطاع التجزئة وعلقت بقولها“يؤكد تحالفنا مع المنتدى العالمي لدائرة قادة التجزئة على التزامنا بالمبادرة في أهم القضايا وتبادل الحوارات حول مستقبل قطاع التجزئة وغيره. الالتزام بالتنوع، وتعزيز الشمولية، وتمكين المرأة ليست مجرد مصطلحات، بل هي استراتيجيات محورية تسهم في تحقيق بيئة عمل ناجحة ومزدهرة”.

وسيشارك نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، في هذا المنتدى بصفته متحدثًا مرموقاً يقدم خبرته الواسعة في مجال التجزئة العالمية. وعبر عن حماسه الشديد قائلاً“نحن سعداء بالتحالف منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي ضمن الفعالية الافتتاحية في الرياض. وتشكل هذه المناسبة ملتقى للأفكار والابتكارات التي تسهم في تغيير وتصميم مستقبل التجزئة. لطالما تصدرت مجموعة أباريل مقدمة التغيير وتشجيع النمو في قطاع التجزئة. ويعكس تحالفنا مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي التزامنا بريادة هذا القطاع من خلال الابتكار والفكر الريادي”.