مجموعة أباريل شريك رئيسي في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025 بالرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، عن مشاركتها كشريك رئيسي في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، بالتزامن مع انطلاق أول اجتماعاته السنوية من تاريخ 4 حتى 5 فبراير 2025 في الرياض. هذا الحدث المحوري لقطاع التجزئة العالمي سيجمع أبرز القادة في مجال التجزئة، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمبدعين من أجل دراسة مستقبل هذا القطاع. وبترسيخ منطقة الخليج لدورها كمحور ريادي ومتنامي يتوافق مع رؤية السعودية 2030، فإن هذا المنتدى سيقدم فرصة مميزة لمناقشة وتصميم مستقبل قطاع التجزئة.
منتدى هذا العام يناقش مفهوم” إعادة بناء المستقبل المشترك”، حيث سيركز منتدى دائرة قادة التجزئة على مناقشة أهم التحديات التى تواجه قطاع التجزئة العالمي، بما في ذلك التطورات التكنولوجية، والتجارة الدولية، وقوة السوق، والتغيرات الجغرافية والسياسية. حيث سيساهم هذا المنتدى بدعم التحالفات عبر جميع القطاعات وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة من أجل الارتقاء بقطاع التجزئة.
خلال هذا المنتدى، ستشارك السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، كأحد أبرز المتحدثين في هذا النقاش من خلال تقديم خبرتها ومشاركة تجاربها. ومن خلال التزامها الراسخ ببناء بيئة شمولية وتحقيق المساواة بين الجنسين، ساهمت سيما جانواني فيد بشكل كبير نحو تحقيق تغيير إيجابي في قطاع التجزئة وعلقت بقولها“يؤكد تحالفنا مع المنتدى العالمي لدائرة قادة التجزئة على التزامنا بالمبادرة في أهم القضايا وتبادل الحوارات حول مستقبل قطاع التجزئة وغيره. الالتزام بالتنوع، وتعزيز الشمولية، وتمكين المرأة ليست مجرد مصطلحات، بل هي استراتيجيات محورية تسهم في تحقيق بيئة عمل ناجحة ومزدهرة”.
وسيشارك نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، في هذا المنتدى بصفته متحدثًا مرموقاً يقدم خبرته الواسعة في مجال التجزئة العالمية. وعبر عن حماسه الشديد قائلاً“نحن سعداء بالتحالف منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي ضمن الفعالية الافتتاحية في الرياض. وتشكل هذه المناسبة ملتقى للأفكار والابتكارات التي تسهم في تغيير وتصميم مستقبل التجزئة. لطالما تصدرت مجموعة أباريل مقدمة التغيير وتشجيع النمو في قطاع التجزئة. ويعكس تحالفنا مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي التزامنا بريادة هذا القطاع من خلال الابتكار والفكر الريادي”.
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