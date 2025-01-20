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وفاة معلق رياضي مصري شهير

1/20/2025 8:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي اليوم الإثنين المعلق الرياضي المصري الشهير ميمي الشربيني.
وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر موقع إكس، الخبر، قائلا: "وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني".
وابتعد "ميمي" الشربيني، أو محمد عبد اللطيف الشربيني، عن التعليق منذ سنوات، واعتزل الوسط الرياضي، كما دخل في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.
ولعب "ميمي"، المولود فى 26 يوليو 1937، في صفوف الأهلي خلال فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر.



روسيا اليوم


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