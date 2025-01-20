وفاة معلق رياضي مصري شهير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توفي اليوم الإثنين المعلق الرياضي
المصري الشهير ميمي الشربيني.
وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر موقع إكس، الخبر، قائلا: "وفاة أيقونة التعليق العربي ميمي الشربيني".
وابتعد "ميمي" الشربيني، أو محمد عبد اللطيف الشربيني، عن التعليق منذ سنوات، واعتزل الوسط الرياضي، كما دخل
في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.
ولعب "ميمي"، المولود فى 26 يوليو 1937، في صفوف الأهلي خلال فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر.
روسيا اليوم
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