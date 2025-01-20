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الملك يؤكد استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية

1/20/2025 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، المكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.


وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة إنجاز مشاريع القوانين المدرجة على أجندة مجلس النواب.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة تعاون المجلس مع الحكومة للمضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.


وحول التطورات الإقليمية، أكد جلالته استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.


بدوره، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس حريص على التعاون مع الحكومة في مواصلة تنفيذ التحديث بمساراته الثلاثة، مشددا على التزام النواب بتعزيز العمل الحزبي وتكثيف التواصل مع المواطنين.


وأشار إلى أهمية تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مؤكدا دعم مجلس النواب لكل الخطوات والإجراءات التي تسهم في نجاح عمله لتطوير القطاع.


وأعرب الصفدي عن فخر مجلس النواب بمواقف الأردن الإقليمية والدولية، بقيادة جلالة الملك.
وقدم أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب مداخلات خلال اللقاء، تناولت الجهود المبذولة لتجويد العمل البرلماني ودعم إجراءات الحكومة في تنفيذ التحديث الإداري.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

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