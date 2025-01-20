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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,035 والإصابات إلى 111,091 منذ بدء العدوان

1/20/2025 8:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,035، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,091 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن 122 شهيدا، منهم 62 شهيدا انتُشلت جثامينهم، و 341 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا



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