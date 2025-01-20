نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى سلطنة عمان الشقيقة، مشيراً إلى نتائج المباحثات الرسمية التي أجراها جلالته مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة على صعيد دعم المسار الأخوي للعلاقات التاريخية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوطيد وسبل تعزيزه وتنميته، والتي ستتعزز في إطار ما تم التوقيع عليه خلال زيارة جلالته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، مؤكداً المجلس العمل على الإسراع في تنفيذها بما يدعم التعاون الثنائي، مشيداً بما حظيت به زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى سلطنة عمان من حفاوة واستقبال على المستويين الرسمي والشعبي.
ثم أشار المجلس إلى مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية بالمحافظة الجنوبية الذي دشنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكداً أن هذا المسار يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تتبناها مملكة البحرين للتشجيع على ممارسة الرياضة والتي تحظى بدعم ومتابعة سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيداً المجلس بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية.
بعدها أعرب المجلس عن تهانيه للطلبة المتفوقين والناجحين خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025، لافتاً إلى ما توليه وزارة التربية والتعليم من حرص على تطوير سير العملية التعليمية ومخرجات التعليم، كما هنأ المجلس الكوادر التعليمية البحرينية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، مشيداً بالدور الكبير الذي يضطلعون به في دعم جهود الحكومة الموجهة لتطوير مسارات التعليم ومخرجاته.
بعد ذلك أكد المجلس على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين إلى ديارهم شمال القطاع، كما شدد المجلس على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، معرباً عن التقدير لجهود الوساطة الدبلوماسية الدؤوبة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق.
بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات حول مستجدات مشروع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يدعم تحسين كفاءة وفعالية الإجراءات الحكومية وتسهيل وصولها للمستفيدين.
2. مذكرة سعادة وزير الخارجية حول إجراءات مملكة البحرين في التوقيع على المعاهدات (الاتفاقيات) التي تبرمها بعض المنظمات الدولية التي تكون مملكة البحرين عضوًا فيها مع إحدى دول العالم أو التكتلات الدولية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بشأن تشكيل فريق عمل التخطيط الحضري البحريني السعودي المشترك، وذلك بناء على مخرجات لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.
4. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول مقترح الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات رياض الأطفال.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعد ذلك استعرض المجلس ما يلي:
1. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن سير العمل في مشاريع وزارة شؤون البلديات والزراعة حسب برنامج الحكومة 2023-2026.
2. مذكرة سعادة وزيرة الصحة حول مستجدات تنفيذ أولويات المنظومة الصحية ضمن برنامج الحكومة 2023-2026.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.
2. نتائج المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا"، وأسبوع أبوظبي للاستدامة.
3. نتائج المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025.
4. نتائج تنظيم فعالية "ريترو المنامة" ضمن موسم أعياد البحرين 2024.
MENAFN20012025000055011008ID1109108687