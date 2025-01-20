نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم إلى سلطنة عمان الشقيقة، مشيراً إلى نتائج المباحثات الرسمية التي أجراها جلالته مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة على صعيد دعم المسار الأخوي للعلاقات التاريخية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوطيد وسبل تعزيزه وتنميته، والتي ستتعزز في إطار ما تم التوقيع عليه خلال زيارة جلالته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، مؤكداً المجلس العمل على الإسراع في تنفيذها بما يدعم التعاون الثنائي، مشيداً بما حظيت به زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى سلطنة عمان من حفاوة واستقبال على المستويين الرسمي والشعبي.

ثم أشار المجلس إلى مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية بالمحافظة الجنوبية الذي دشنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكداً أن هذا المسار يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تتبناها مملكة البحرين للتشجيع على ممارسة الرياضة والتي تحظى بدعم ومتابعة سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيداً المجلس بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية.

بعدها أعرب المجلس عن تهانيه للطلبة المتفوقين والناجحين خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025، لافتاً إلى ما توليه وزارة التربية والتعليم من حرص على تطوير سير العملية التعليمية ومخرجات التعليم، كما هنأ المجلس الكوادر التعليمية البحرينية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، مشيداً بالدور الكبير الذي يضطلعون به في دعم جهود الحكومة الموجهة لتطوير مسارات التعليم ومخرجاته.

بعد ذلك أكد المجلس على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين إلى ديارهم شمال القطاع، كما شدد المجلس على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، معرباً عن التقدير لجهود الوساطة الدبلوماسية الدؤوبة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق.

بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات حول مستجدات مشروع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يدعم تحسين كفاءة وفعالية الإجراءات الحكومية وتسهيل وصولها للمستفيدين.

2. مذكرة سعادة وزير الخارجية حول إجراءات مملكة البحرين في التوقيع على المعاهدات (الاتفاقيات) التي تبرمها بعض المنظمات الدولية التي تكون مملكة البحرين عضوًا فيها مع إحدى دول العالم أو التكتلات الدولية.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بشأن تشكيل فريق عمل التخطيط الحضري البحريني السعودي المشترك، وذلك بناء على مخرجات لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.

4. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول مقترح الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات رياض الأطفال.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعد ذلك استعرض المجلس ما يلي:

1. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن سير العمل في مشاريع وزارة شؤون البلديات والزراعة حسب برنامج الحكومة 2023-2026.

2. مذكرة سعادة وزيرة الصحة حول مستجدات تنفيذ أولويات المنظومة الصحية ضمن برنامج الحكومة 2023-2026.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:

1. نتائج المشاركة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

2. نتائج المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا"، وأسبوع أبوظبي للاستدامة.

3. نتائج المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025.

4. نتائج تنظيم فعالية "ريترو المنامة" ضمن موسم أعياد البحرين 2024.