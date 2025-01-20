القنصل الفرنسي: الاستعمار غير قانوني ويشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- أكد القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيديس، أن الاستعمار الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين.

وقال القنصل الفرنسي خلال تكريم الصحفي باسل عدرا الفائز بجائزة آنا بوليتكوفسكايا-أرمان سولدين للشجاعة الصحفية في مسافر يطا، جنوب الخليل، اليوم الاثنين، إن الاستعمار يرتبط بأعمال عنف ميدانية تستدعي استمرار حشد المجتمع الدولي، الذي أظهر موقفا واضحا من خلال فرض عقوبات على المستعمرين الذين يرتكبون هذه الانتهاكات.

وجدد التزام فرنسا بمواصلة جهودها لدعم العدالة والسلام في المنطقة، وتعزيز صوت الشجاعة الصحفية في مواجهة التحديات.

ومُنح الصحفي عدرا الجائزة تقديرا لعمله المميز من خلال فيلم "لا أرض أخرى"، الذي يسلط الضوء على المعاناة اليومية للمواطنين في الضفة الغربية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما هدم المنازل والتهجير القسري والتوسع الاستعماري.

وأوضحت القنصلية الفرنسية في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن دعم فرنسا للعمل الصحفي الجريء الذي يفضح تجاوزات الاستعمار، بما يتماشى مع موقفها الراسخ بشأن القضية الفلسطينية.