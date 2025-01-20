القنصل الفرنسي: الاستعمار غير قانوني ويشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- أكد القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيديس، أن الاستعمار الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين.
وقال القنصل الفرنسي خلال تكريم الصحفي باسل عدرا الفائز بجائزة آنا بوليتكوفسكايا-أرمان سولدين للشجاعة الصحفية في مسافر يطا، جنوب الخليل، اليوم الاثنين، إن الاستعمار يرتبط بأعمال عنف ميدانية تستدعي استمرار حشد المجتمع الدولي، الذي أظهر موقفا واضحا من خلال فرض عقوبات على المستعمرين الذين يرتكبون هذه الانتهاكات.
وجدد التزام فرنسا بمواصلة جهودها لدعم العدالة والسلام في المنطقة، وتعزيز صوت الشجاعة الصحفية في مواجهة التحديات.
ومُنح الصحفي عدرا الجائزة تقديرا لعمله المميز من خلال فيلم "لا أرض أخرى"، الذي يسلط الضوء على المعاناة اليومية للمواطنين في الضفة الغربية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما هدم المنازل والتهجير القسري والتوسع الاستعماري.
وأوضحت القنصلية الفرنسية في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن دعم فرنسا للعمل الصحفي الجريء الذي يفضح تجاوزات الاستعمار، بما يتماشى مع موقفها الراسخ بشأن القضية الفلسطينية.
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