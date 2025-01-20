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أصالة تحتفي بفوزها في Joy Awards بأغنية خاصة - فيديو

1/20/2025 7:05:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أهدت الفنانة السورية أصالة نصري، القائمين على جوائز "جوي أوورد"، أغنية جديدة عرفاناً وامتناناً بتتويجها بلقب "الفنانة المفضلة" في حفل الجوائز الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت.
وقالت أصالة عبر حسابها على إنستغرام، إن الأغنية الجديدة احتفالاً بجائزة "جوي أوورد"، مُضيفةً: "الجائزة بستنّاها وبتمنّاها وصارت عندي إلها معاني كتيره وكلها حلوة".

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