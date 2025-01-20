أصالة تحتفي بفوزها في Joy Awards بأغنية خاصة - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أهدت الفنانة
السورية أصالة نصري، القائمين على جوائز "جوي أوورد"، أغنية جديدة عرفاناً وامتناناً بتتويجها بلقب "الفنانة المفضلة" في حفل الجوائز الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت.
وقالت أصالة عبر حسابها على إنستغرام، إن الأغنية الجديدة احتفالاً بجائزة "جوي أوورد"، مُضيفةً: "الجائزة بستنّاها وبتمنّاها وصارت عندي إلها معاني كتيره وكلها حلوة".
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