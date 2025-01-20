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وزيرة السياحة: قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة يشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة

1/20/2025 7:02:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، يشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة، حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة وتنويعها على مستوى مملكة البحرين.
وأشادت بمصادقة وإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، والذي يأتي ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية لمواكبة متطلبات التنمية واستراتيجية السياحية 2022-2026.
وأشارت إلى أن هذا القانون يواكب التطورات المتسارعة في قطاع السياحة على مستوى عالمي، ويلبي رغبات السياح في اقتسام الوقت في وحدات الإقامة في المشاريع الفندقية، أو السياحية التي تقدم أنشطة إقامة قصيرة المدى.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يحمي حقوق المستفيدين وأصحاب العلاقة في وحدات الإقامة قصيرة المدى، ويعالج جميع الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك آليات إيداع مبالغ المستفيدين، وإصدار القرارات الإدارية التي تنظم العقود والفترات الزمنية الدورية المخصصة للانتفاع بوحدات الإقامة.
وأوضحت أن القانون الجديد من شأنه أن يسهم في تنشيط الحركة السياحية، والارتقاء بنوعية الخدمات السياحية المقدمة للسواح، بما يعود بالنفع على تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، واستقطاب استثمارات جديدة في وحدات الإقامة القصيرة على المشاريع السياحية.
ونوهت إلى أن نظام "التايم شير" سيتيح لأي سائح من الخارج شراء وحدات فندقية في وقت محدّد من السنة، يتفاوت بين عدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر حسب الاتفاق، وحسب العروض التي تقدّمها الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية في المملكة.
وبينت الوزيرة الصيرفي أن القانون الجديد جاء بعد دراسة مستفيضة استغرقت أشهر متواصلة، تضمنت إجراء دراسة مقارنة للعديد من الأنظمة القانونية ذات العلاقة في عدد من النماذج الإقليمية والأوروبية والدولية، معربة عن بالغ الشكر والتقدير للسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب لما بذلوه من جهود وما قدموه من مرئيات ووجهات نظر ساهمت في إصدار هذا القانون بصيغته النهائية المعتمدة.

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