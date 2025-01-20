مملكة البحرين تفوز بجائزة التميز الإبداعي في الإنجاز الثقافي العالمي للعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نال الشاعر علي عبدالله خليفة جائزة التميز الإبداعي في الإنجاز الثقافي العالمي للعام 2024 المسماة (COLAPESCE)، من مركز دراسات التراث الشعبي بجامعة "مسينا"، University of Messina إحدى كبريات الأوربية في الجنوب الإيطالي.

وجاء ذلك لتميز أعمال الشاعر علي عبدالله خليفة البحثية وجهوده الموفقة لأكثر من خمسين عامًا في مجال حفظ التراث الشعبي لبلاده، ووصله بمنجز التراث الثقافي غير المادي بالعالم من خلال عمله المبكر دليلاً للبروفيسور الدنماركي بول أولسون 1963 والبروفيسور السويسري سايمون جارجي 1966، وما ألحقه من أعمال ميدانية أجراها وشجع على إجرائها بمختلف مناطق الخليج العربي، أبرزها منطقة ضُـفار وصُحار بعُمان ووادي الدواسر بالسعودية 1978، إلى جانب مشاركته في تحرير مجلة "التراث الشعبي" العراقية، وتأسيسه مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية بدولة قطر1981 بتمويل من سبع دول.

ويُعزى للفائز الشاعر علي عبدالله خليفة تنظيمه لأربع مؤتمرات علمية عالمية مميزة بالدوحة 1983، جمعت أبرز الخبراء الأكاديميين العالميين لوضع خطط الجمع الميداني وتدريب محليين على أصول الجمع والتسجيل والتدوين والتوثيق، وتشكيل العديد من فرق البحث الميداني التي عملت منذ العام 1983على جمع الإرث الشفاهي للخليج والجزيرة العربية، والتأسيس لإصدار مجلة علمية محكّمة "المأثورات الشعبية" بدولة قطر 1985، وتأسيسه لأرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر بمملكة البحرين 2008 بدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي ساند الفائز بالجائزة لتأسيس ورئاسة تحرير مجلة علمية عالمية "الثقافة الشعبية" بست لغات، ظلت على مدى سبعة عشر عاماً تنشر أبحاثًا علمية محكّمة وتوزع ورقيًا في 167 بلدًا من بلدان العالم، ويَحتفي موقعها الإلكتروني بزيارة آلاف المتصفحين، وقد اعتمدت النشر بها كبريات الجامعات العالمية لترقية أساتذتها، مما ميّز هذه المجلة العلمية بأرقى شهادات الانتشار المعتمدة كإحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.

وقال رئيس تحكيم الجائزة البروفيسور ليلو أليسندرو للصحافة المحلية: "نظرت اللجنة بتقدير خاص إلى الجهود غير العادية التي بذلها الفائز الشاعر علي عبدالله خليفة بمشاركاته في أعمال المنظمات الدولية الكبرى WIPO, ALICSO, IOVوانتخب بالاجماع في مدينة "برجامو" الإيطالية 2016، كأول رئيس للمنظمة الدولية للفن الشعبي يُعزى إليه تأسيس أول مكتب رئاسي في تاريخ IOV بالمنامة بكوادر محلية بحرينية، وابتعاث عدد من أبناء بلاده للحصول على الماجستير والدكتوراه في علوم الفولكلور من بريطانيا ومصر وتونس، كما أنجز توافقًا غير مسبوق لإبرام اتفاقية تعاون مشترك للتنسيق والتقريب فيما بين أهداف وأعمال ست منظمات دولية عاملة في المجال، كانت محط اهتمام وتقدير منظمة اليونسكو".