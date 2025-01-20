هيئة تنظيم سوق العمل: 636 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 118 مخالفاً خلال أسبوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 636 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 يناير، وأسفرت عن ضبط 21 عاملاً مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 118 مخالفًا.

كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.

وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 624 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 12 حملة تفتيشية مشتركة، منها 8 حملات في محافظة العاصمة، وحملة واحدة في كل من محافظة المحرق والمحافظة الشمالية، وحملتين في المحافظة الجنوبية، منوهةً بمشاركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على 17506055.